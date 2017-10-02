Умер владелец Vogue и The New Yorker Си Ньюхаус
02.10.2017 | Новости | Комментариев нет|
2017-10-01 21:58
Умер владелец Vogue и The New Yorker Си Ньюхаус
Умер владелец The New Yorker, Vogue, Vanity Fair, Architectural Digest и ряда других журналов Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус, известный как Си Ньюхаус.
Ему было 89 лет, передает Rus.Media.
Об этом сообщает Vogue.
Сэмюэл Ирвинг Ньюхаус умер в своем доме, сообщил его пресс-секретарь, не став уточнять причины смерти.
К слову, Ньюхаус-младший уже в 1960-е годы получил в руководство журнал Vogue, который на тот момент считался побочным бизнесом компании.