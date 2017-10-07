Умер основатель легендарного модного дома
2017-10-07 07:36
Умер основатель легендарного модного дома
В возрасте 60 лет погиб дизайнер из Франции.
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Дизайнеру и создателю бандажного платья было всего 60 лет, информирует Rus.Media.
Федерация высокой моды в Париже выпустила официальное заявление, в котором говорится о смерти основателя бренда Herve L. Leroux. Дизайнер ушел из жизни в возрасте 60 лет. Никаких подробностей о смерти кутюрье не объявляется.
«Очень печально, что мы вынуждены прощаться с гением Эрве Леру. Я любила его за ум, за искренность, его элегантность и, конечно же, его талант, который является чистой одержимостью. Мне так грустно, что от нас ушел один из величайших деятелей моды» – написала актриса.
Леру начал карьеру под именем Эрве Лужу, изучал скульптуру в Париже и работал парикмахером до того, как познакомился с Карлом Лагерфельдом. Позже он стал его личным помощником. В 1995 году Эрве начал собственный бизнес, создав небольшую студию в Париже, а в 1990-х годах он получил публичное признание.
Чуть позже он продал свою компанию группе BCBG Max Azria, и соответственно, утратил права на использование имени Herve Leger. Несмотря на это, он продолжил создание своего собственного дома моды Herve L. Leroux. В 2000 году он представил первую коллекцию платьев. В одном из интервью дизайнер признался, что именно Лагерфельд «окрестил» его новым именем.