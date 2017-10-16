Умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский
2017-10-15 14:27
Умер глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский
Также общественный деятель был послом мира Всемирного совета мира и занимал несколько должностей.
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В возрасте 56 лет ушел из жизни известный общественный деятель и глава Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский, передает Rus.Media. Об этом на странице в Facebook сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
“Умер наш дорогой друг и коллега, председатель Еврейского фонда Украины Аркадий Монастырский. Ему было всего 56 лет. Светлая память прекрасному человеку, мужу и отцу! Вся еврейская община сочувствует жене Роксане Гамарник и дочерям Аркадия Ильича”, – написал он.
Аркадий Монастырский был общественным деятелем Украины, президент Еврейского форума Украины, председатель правления Еврейского фонда Украины, председателем Общественного совета при Министерстве образования и науки Украины. Он был одним из основателей общественного движения за возрождение еврейской культуры на Украине. Был послом мира Всемирного совета мира.
Еврейский фонд Украины
— украинское общественное объединение, которое объединяет еврейское этническое меньшинство и занимается развитием еврейской культуры, пропагандой традиций, сбором средств для нужд еврейских организаций и общин, финансированием различных программ. Основан в 1997 году как Всеукраинский благотворительный фонд и зарегистрированный министерством юстиции Украины. Еврейский Фонд Украины осуществляет более 20 программ в следующих областях: еврейское образование, социальная помощь евреям, общинное строительство, издательская деятельность, межнациональный диалог и активно занимается международной деятельностью..