Умер американский рок-музыкант Том Петти
2017-10-03 10:15
Умер американский рок-музыкант Том Петти
Рок-певец Том Петти, который перенес сердечный приступ, скончался в возрасте 66 лет.
Рок-певец Том Петти, который перенес сердечный приступ, скончался в возрасте 66 лет.
Об этом сообщает Theguardian.com, передает Rus.Media.
Том Петти умер в понедельник вечером в медицинском центре Лос-Анджелеса в Лос-Анджелесе после того, как он перенес сердечный приступ. Его смерть подтвердил менеджер Тони Димитриадес.
Он скончался в 20:40 в окружении семьи, его товарищей по группе и друзей.
Ранее американский телеканал CBS ошибочно сообщил о смерти 66-летнего рок-музыканта Тома Петти. После этого портал TMZ вскоре уточнил, что музыкант был еще жив, но находился в критическом состоянии.
Информация о смерти рок-музыканта появилась на телеканале со ссылкой на департамент полиции Лос-Анджелеса.
По информации телеканала, музыкант был обнаружен без сознания в своем доме в Малибу , потом его отвезли в госпиталь университета Лос-Анджелеса. У него врачи диагностировали инфаркт.
Позже CBS изменил первоначальный материал, извинившись за неточность.
О смерти фронтмена сообщило со ссылкой на источник издание Variety . Позже оно тоже опубликовало опровержение.
В 2014 году вышел 13-й студийный альбом Tom Petty and the Heartbreakers – Hypnotic Eye.