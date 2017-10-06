Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017
2017-10-06 08:39
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017.
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Слышу по радио: “МВД набирает молодых энергичных людей до 35 лет, которые любят риск, не имеют судимостей”.
Похоже, фартовых ищут!
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Китай объявил о новой программе запуска людей в космос. Но не с целью его изучения.
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– Для меня всегда авторитетом был черный пояс моего отца!
– По каратэ?
– По заднице!
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Жена говорит мужу:
– Что случилось с нашим телефоном? Когда я сейчас разговаривала с подругой, мне было ничего не понятно!
– А вы пробовали говорить по очереди?
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– Мужчина, я могу вам чем-то помочь?
– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!
– Вам надо что-то дороже, я вас правильно поняла?
– Почему вы так решили?
– Ну это с учетом того, что сегодня уже 24 марта.
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Наступили времена, когда теплые носки гораздо важнее дружбы, любви и прочей фигни, которая не греет.
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Дайте мне кнут, и с его помощью я сам добуду себе пряник.
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Осень: вышел из депрессии, постоял, покурил, зашел обратно.
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– Ты что, мне не веришь?
– И я правительству верю больше, чем тебе!
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