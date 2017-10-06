Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017

despravda | 06.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-06 08:39

Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 6 октября 2017.

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Слышу по радио: “МВД набирает молодых энергичных людей до 35 лет, которые любят риск, не имеют судимостей”.

Похоже, фартовых ищут!

***

Китай объявил о новой программе запуска людей в космос. Но не с целью его изучения.

***

– Для меня всегда авторитетом был черный пояс моего отца!

– По каратэ?

– По заднице!

***

Жена говорит мужу:

– Что случилось с нашим телефоном? Когда я сейчас разговаривала с подругой, мне было ничего не понятно!

– А вы пробовали говорить по очереди?

***

– Мужчина, я могу вам чем-то помочь?

– Да, мне нужен подарок на 8 Марта!

– Вам надо что-то дороже, я вас правильно поняла?

– Почему вы так решили?

– Ну это с учетом того, что сегодня уже 24 марта.

***

Наступили времена, когда теплые носки гораздо важнее дружбы, любви и прочей фигни, которая не греет.

***

Дайте мне кнут, и с его помощью я сам добуду себе пряник.

***

Осень: вышел из депрессии, постоял, покурил, зашел обратно.

***

– Ты что, мне не веришь?

– И я правительству верю больше, чем тебе!

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