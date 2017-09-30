Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 30 сентября 2017
2017-09-30 06:55
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 30 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 30 сентября 2017.
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Ничто так не угнетает, как чужое благосостояние.
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Весь порноархів Интернета не стоит одной половинки ягодиц любимой женщины.
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Интернет — он такой. Читаешь комментарии, думаешь: “Одни идиоты!” Начинаешь с ними спорить и не замечаешь, как на одного идиота стало больше.
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Девушки! Если к вам не клеятся ребята, попробуйте себя обезжирить!
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Два пчеловоды разговаривают: — Представь себе, повадился мне на пасеку медведь. Ну, думаю, я застрелю его! Заряжаю РУЖЬЕ , беру такую пулю, чтобы насмерть забить, фуфайку надеваю — ночи ведь уже холодные. Шарика с той стороны дома привязал, чтобы не всполошил. Сел за улей, жду. Слышу — хруст. Медведь! И тут Луна прячется за тучку. Главное — медведь где-то рядом и неслышно ходит, и Луна за облачком — ничего не видно, я вообще на одно большое ухо превратился… И вдруг чувствую из-заду лапы на плечи. Нет, головой я понимаю, что Шарик отвязался. А срать уже перестать не могу.
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— Девушка, вы верите в любовь со второго взгляда?
— А почему со второго?
— Ну, на первый взгляд, если честно, вы как-то не очень…
***
Я люблю мужчин, которые держат свое слово.
Сказал: “Позвоню” — позвонил…
Сказал: “Приеду!” — приехал…
Сказал: “Жить без тебя не могу!” — пошел и сдох.
***
Женщина к мужчине:
— Ты работу любишь больше меня!
— Откуда ты взяла?
— У тебя вечером, перед сексом со мной так не стоит, как утром перед работой!
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— Милый, ради меня ты способен на безумные поступки?
— Конечно, ведь я же на тебе женился.
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