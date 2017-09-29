Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017
2017-09-29 08:51
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017.
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Нас ждут великие дела! Но мы-то знаем: не дождутся…
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Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.
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Нет предела креативу! Ритуальная компания “Аист” – на вывеске:
“Мы вас принесли, мы и унесем!”
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Объявление:
“Увеличение губ, ягодиц и других частей тела. Без операции.
Обращаться к пасечнику Кузьме Петровичу”.
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В маршрутке едут две девушки. Одна – другой:
– Мне кажется, что я никогда не выйду замуж.
– Да нет, Олеська, кто-нибудь да лоханется.
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Оказывается, если не мыть посуду, то следующее блюдо будет жирнее.
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В Одессе:
– Нет, шо за люди, а? Зашла в гости чаю попить, а на третий день чувствую: как-то не очень мне тут и
раде.
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Хорошо, когда в семье общие интересы.
Он любит рыбалку. Она – когда он на рыбалке.
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