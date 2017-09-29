Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017

despravda | 29.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-29 08:51

Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 29 сентября 2017.

***

Нас ждут великие дела! Но мы-то знаем: не дождутся…

***

Легенду о том, что человек не может жить без работы, придумали те, кто никогда не работал, для тех, кто никогда не отдыхал.

***

Нет предела креативу! Ритуальная компания “Аист” – на вывеске:

“Мы вас принесли, мы и унесем!”

***

Объявление:

“Увеличение губ, ягодиц и других частей тела. Без операции.

Обращаться к пасечнику Кузьме Петровичу”.

***

В маршрутке едут две девушки. Одна – другой:

– Мне кажется, что я никогда не выйду замуж.

– Да нет, Олеська, кто-нибудь да лоханется.

***

Оказывается, если не мыть посуду, то следующее блюдо будет жирнее.

***

В Одессе:

– Нет, шо за люди, а? Зашла в гости чаю попить, а на третий день чувствую: как-то не очень мне тут и

раде.

***

Хорошо, когда в семье общие интересы.

Он любит рыбалку. Она – когда он на рыбалке.

***

Похожие записи

Об авторе

despravda