Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 28 сентября 2017
2017-09-28 06:27
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 28 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 28 сентября 2017.
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Идет экзамен по правилам дорожного движения. Экзаменатор:
– Перекресток, здесь вы, здесь автобус, здесь грузовик, здесь мотоцикл. Кто проедет первый?
– Таксист.
– Почему таксист?!! Откуда там взялся таксист?!!
– Да хрен его знает, откуда эти таксисты берутся.
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На СТО для «Мерседесов» подъезжает «Запорожец».
– Ребята, поставьте мне какую-нибудь деталь от «Мерседеса» на машину.
– Да ты чего, мужик?!
– Ну очень хочется.
Ему поставили. Мужик садится в машину, легко заводит. Мягко трогается с места.
Ехать приятно, просто кайф. Метров сто проехал, вдруг машина почему-то назад поехала.
– Что такое? — Спрашивает он мастеров. — Ведь сначала так здорово было.
– А мы тебе моторчик от дворника поставили.
***
Грузия. Горы. Едут «Жигули» со скоростью около 100 км / ч. И тут машину останавливает гаишник.
– Вот дарагой бумага вот рука пиши акт о превышение скорости. На грузинском!
– Но я же грузинского не знаю! !
Ну водитель испугался, что права заберут засунул в листок бумаги 10 долларов и отдает менту.
– Ну вот! А говоришь грузинского не знаешь, уже половину написал.
***
Бежит мужчина за трамваем, который тронулся от остановки и орет во все горло:
– Граждане, задержите, пожалуйста, трамвай! Я на работу опаздываю!
Пассажиры стучат в кабину водителя, трамвай тормозит. Мужчина прыгает на подножку и громко говорит:
– Приготовьте, пожалуйста, проездные документы!
***
В раю водители американец, француз и украинец рассказывают кто как умер.
Француз говорит: “Я ехал с девушкой в своем Peugeot, она сосала мне, я во время оргазма не справился с управлением и врезался в столб”.
Американец рассказывает: “А я ехал 180, слушал перл джем, был под коксом, словил галюна, влетел на встречную змугу и …”.
Украинца спрашивают, как он умер. А украинец стесняется.
Говорит: “Ребята, так стыдно говорить. Я не скажу.”
Они уговаривают, тот стесняется, отмалчивается. А потом говорит: “И что, взял Daewoo Lanos в кредит и умер с голода”.
***
Стоят два гаишника на краю деревни, смотрят с противоположного края на бешеной скорости летит жигуль. Ну гаишники похватали жезлы тормазят водителя.
Вылезает водитель и говорит:
– Вы чего здесь стоите? На том краю деревни вашего сбили.
Ну гаишники Налета в свой рыдван и на тот край села. Приїжают и видят, на дороге козел раздавленный лежит. Один второго спрашивает:
– Ты хоть номер этого гада запомнил?!
***
Сидят в хате невестка со свекром и свекровью. Свекровь говорит:
– Все у нас в порядке. И живем хорошо, и не ругаемся, вот только хата небеленая.
Невестка:
– Какие проблемы, мама! Белила есть?
– Есть, только щетки нет.
Невестка подбежала к свекру остригла ему бороду, сделала щетку и побелила хату. Свекровь снова:
– Вот и хата у нас побелена, а окна непокрашені.
Невестка:
– Какие проблемы, мама! Краска есть?
– Да есть, вот только косточки нет.
Невестка подбежала к отцу, обрезала усы, сделала кисточку и покрасила окна. Вечер. Возвращается домой муж с работы. Смотрит на груши отец сидит.
– Папа! А чего вы там сидете?
– Там, сынок, в доме две хозяйки собрались пироги печь. Так я вот не знаю есть ли у них яйца или нет!
***
Женщина звонит мужу на мобильный:
– Иван, где ты есть?
– На охоте.
– А кто это там дышит громко?
– Медведь.
– А стонет почему?
– Ранил я его.
– А почему голос женский?
– Ну, знаешь! Я вообще-то охотник, а не ветеринар!
***
Познакомились мужчина с женщиной на курорте. В первый день мужчина погладил женщине руку. Во второй день – локоток. В третий, когда мужчина осмелился тронуть женщину за плечо, она раздраженно сказала:
– Вы что думаете – я сюда на полгода приехала?
***