Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017
2017-09-27 08:42
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017.
***
Если семья не заполняется детскими криками, они с лихвой компенсируются взрослыми.
***
Специально держу в квартире полный архив “Дома-2” на дисках. Если у меня будет обыск в каком-то деле, есть шанс, что на суде признают невменяемым…
***
Объявление в газете “Вечерняя Одесса”:
“Сниму комнату с мужем на 1 – 2 года”.
***
Украина – овощная страна!
Здесь можно дать на орехи редиске, начистить репу двум перцам, дать в тыкву вторую хрена и получить по дыне, а вечером сходить в кабачок и мусорить там капустой.
***
– Как ты можешь постоянно бухать? Ведь у тебя же нет денег.
– Здорово, правда?
***
Женщина на исповеди:
– Батюшка! Дайте мне разрешение на развод с мужем!
– А в чем дело, дочь моя?
– Каждый божий день пьет! Не работает! Меня бьет!
– А что же ты за него замуж пошла?
– Глупая была!
– Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж все-таки взял…
***
Наша встреча была одной сплошной ошибкой.
С ней нужно было рвать все отношения еще тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.
***