Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017

despravda | 27.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-27 08:42

Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 27 сентября 2017.

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Если семья не заполняется детскими криками, они с лихвой компенсируются взрослыми.

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Специально держу в квартире полный архив “Дома-2” на дисках. Если у меня будет обыск в каком-то деле, есть шанс, что на суде признают невменяемым…

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Объявление в газете “Вечерняя Одесса”:

“Сниму комнату с мужем на 1 – 2 года”.

***

Украина – овощная страна!

Здесь можно дать на орехи редиске, начистить репу двум перцам, дать в тыкву вторую хрена и получить по дыне, а вечером сходить в кабачок и мусорить там капустой.

***

– Как ты можешь постоянно бухать? Ведь у тебя же нет денег.

– Здорово, правда?

***

Женщина на исповеди:

– Батюшка! Дайте мне разрешение на развод с мужем!

– А в чем дело, дочь моя?

– Каждый божий день пьет! Не работает! Меня бьет!

– А что же ты за него замуж пошла?

– Глупая была!

– Вот видишь, а он тебя, дуру, замуж все-таки взял…

***

Наша встреча была одной сплошной ошибкой.

С ней нужно было рвать все отношения еще тогда, летом, когда она предложила разогреть окрошку.

***

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