Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 25 сентября 2017
2017-09-25 08:10
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 25 сентября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 25 сентября 2017.
***
Я не пью шампанское, потому что пузырьки бьют в голову и требуют виски, текилу и осссь того смазливого мальчика…
***
После сорока лет женщины уподобляются мумиям: начинают выяснять, кто лучше сохранился…
***
В приемную вбегает пациент:
— А-а-а!… доктор, что это у меня?!
— Та-ак, сейчас посмотрим… А-а-а!… что это у вас?!
***
Я слежу за своей фигурой… Она по ночам ходит к холодильнику.
***
— Вчера любовнице в постели начал рассказывать анекдот, а тут ее муж приходит.
— И что?!
— Ну что… Пришлось рассказывать с начала.
***
Женщина выбирает шкаф в мебельном магазине. Продавец спрашивает:
— Зачем вам такой большой шкаф? Имеете такие высокие потолки?
— Нет, высокого соседа!
***
— Глаза, что горели холодным огнем, сильные и нежные руки, страстное дыхание…
— Белла Мойсеївно, а еще какие приметы были у грабителя?
***
Женщины делятся на тех, у кого “дряни” отобрать лучшие годы жизни, и одиноких, кому не повезло.
***
Я люблю мужчин, которые держат свое слово.
Сказал: “Позвоню” — позвонил…
Сказал: “Приеду!” — приехал…
Сказал: “Жить без тебя не могу!” — пошел и сдох.
***
Иногда Изя просыпается счастливым и веселым. А потом вспоминает, что женат…
***
— Половой гормон — самый сильный галлюциноген!
— Обоснуй.
— Перед тобой обыкновенная стерва, а он тебе показывает милое и нежное создание.
***