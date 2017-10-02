Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 2 октября 2017
2017-10-02 07:59
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 2 октября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 2 октября 2017.
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— Ты даже представить не можешь себе, как я по ней скучаю. Мне больно от того, что ее нет рядом в эти длинные летние вечера. Мое сердце разрывается от печали, но в то же время я счастлив, что в моей жизни есть такая искренняя, чистая любовь!
— Семен, ты конкретно задолбал! Вот кончится твоя вахта — купишь себе ВОДКИ !
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Неудачник на втором сеансе у психоаналитика:
— Спасибо, доктор! Сегодня я уронил бутерброд, и он упал маслом вверх!
Психоаналитик берет из рук пациента бутерброд, глубокомысленно изучает его и, вздохнув, говорит:
— Ничего подобного! Вы же намазали его не с той стороны!
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В одной компании обновили штат и наняли нового гендиректора. Новый босс имел твердое намерение избавиться от всех капарників и разгильдяев.
Как-то вместе в голе он заметил парня, который прислонен к стенке и лениво ковырялся в зубах. В помещении были и другие сотрудники, и новый директор решил устроить показательное увольнение.
Он строго спросил парня:
— Сколько ты зарабатываешь за НЕДЕЛЮ ?
Парень удивленно посмотрел на директора и ответил:
— Я зарабатываю 400$ в неделю, а что?
Гендиректор жестко сказал:
— Жди здесь.
Он пошел в свой кабинет и вернулся через несколько минут с деньгами в руке.
Вручив парню 1600$, он строго заявил:
— Вот твоя зарплата за четыре недели. А теперь убирайся отсюда и больше никогда не возвращайся!
Довольный своим поступком, гендиректор осмотрел гол и громко спросил:
— Кто может мне сказать, что здесь делал этот розтяпака?
Голос из глубины помещения ответил:
— Конечно, это же был парень из службы доставки пиццы; он просто ждал, пока ему заплатят.
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— Изю, вы слышали, что в Израиле нашли древние рукописи, которые утверждают, что при жизни Иисус имел жену и двоих детей?
— То есть, другими словами, он страдал еще больше, чем мы считаем?!
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— Официант! Я не буду есть эту гадость! Позовите повара!
— Нет смысла, он также не будет!
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60-процентная вода — исконный москальский диетический напиток. Полезен тем, кому вредно пить много воды.
Хорошо льется, прекрасно пьется, способствует аппетиту и хорошему настроению.
Раскрепощает сознание.
Состав: вода, консервант (спирт этиловый).
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