Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 15 октября 2017
2017-10-15 08:27
Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 15 октября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 15 октября 2017.
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Каждый раз во время еды вы обучаемы опасности: на вас могут наброситься и отобрать еду!
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В прошлом году у меня было раздвоение личности, но в этом году у нас уже все нормально.
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В одном селе жил фермер Николай. Как-то поехал он в город и на распродаже купил ультрасовременную автоматическую електродоїлку для своих коров.
Приехал домой, распаковал, прочитал инструкцию, и решил первым делом испытать на себе.
Насадил себе на член шланг, закрепил, воткнул в розетку и нажал кнопку Вкл.
Сидит, кайф ловит. Раз кончил, понравилось, он доїлку не выключает — дальше кайфует. Второй раз кончил, потом еще… не заметил, как уже и вечер на дворе и что-то уже упало на силах…
Нажимает кнопку Выкл., а агрегат — не выключается. Из розетки вилку выдернул — все равно дует…
Здесь Николай как-то до телефона добрался, звонит в сервисный центр фирмы-производителя и кричит:
— Что это за невесть что? Как вашу електродоїлку отключить?
Ему отвечают: — Не переживайте, наша електродоїлка изготовлена с применением новейших технологий-она сама выключится, как только надоїть десять литров молочка!
***
Папа Римский решительно осудил применение пыток и заявил, что виновных будут жарить в аду на раскаленной сковороде.
***
— Давайте определим причину вашего невроза, — сказал психиатр своего пациента. — Скажите, что у вас за работа?
— Я сортирую апельсины.
— Так, расскажите подробнее.
— Целый день вниз по желобу выкатываются апельсины, я стою внизу и сортирую их. В одну корзину кладу крупнейшие, в другой средние и до третьего — малые.
— Так почему же вы нервничаете? У вас такая спокойная работа.
— Спокойная? Да поймите же вы наконец, что целый день я должен делать РЕШЕНИЯ, решения, РЕШЕНИЯ !
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В налоговой инспекции заходит гражданин:
— Когда я могу взять ОТПУСК ?
— Но ведь вы не являетесь нашим сотрудником!
— Но я работаю практически только на вас!
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— У меня две новости: хорошая и плохая.
— Давай сначала хорошую.
— Хорошая в том, что я не скажу тебе плохую.
— А плохая?
— А плохая-что не скажу хорошую.
***
Ребятам до внимание: в девушка, как правило, есть не только загадка, а еще ребус, шарада, сканворд, кроссворд, чайнворд, а также судоку, чтобы окончательно сломать себе мозг.
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— А сколько тебе лет?
— Неприлично спрашивать женщину о таком.
— Ладно, а когда твой день рождения?
— 6 марта.
— Какого года?
— Не поверишь… каждого!
***
Ну, вот и снова увеличили цены на спиртное… А то кое-кто говорит, что чиновники и правительство совсем забыли о народе!
***
— Сарочка, дорогая, если я умру — не сиди вдовой, выходи замуж. Будь счастлива. И пусть тот человек правильно воспитает наших детей!
— Ой, как ты меня измучил, Рабинович! Нормальный суп! Не хочешь — не ешь!
***