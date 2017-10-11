Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 11 октября 2017

despravda | 11.10.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-10-11 06:35

Улыбнитесь новому дню. Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 11 октября 2017
Анекдоты для хорошего настроения на сегодня 11 октября 2017.

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– Ты где была?

– На встрече одноклассников.

– Три дня?!

– Мы вспоминали!

– Что вспоминали?

– Где я живу.

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После того, как маленький Витя научился считать, папе пришлось делить пельмени поровну.

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Не подскажете, в каком банке можно взять кредит, чтобы оплатить услуги адвокатов, которые оформляют банкротство?

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Пешеход всегда прав!

Правда, не всегда жив…

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Объявление в интернете: “Полиция настоятельно рекомендует владельцам личных автомобилей отменить поездки на личных авто и воспользоваться общественным транспортом”.

Комментарий: “Пробовал. Водитель маршрутки дерется, нецензурно ругается, но за руль, гад, не пускает!”

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Есть люди, которые всегда чем-то недовольны.

Обычно это я.

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Я понимаю, что услуги здравоохранения подорожали, но при чем здесь докторская колбаса?

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Неправильно пугать детей: “Сейчас тебя вон тот дядя заберет!” Так у ребенка создается ложное впечатление, что он хоть кому-то нужен.

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