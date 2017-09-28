“Укрзализныця” возобновит железнодорожное движение в Калиновке после тщательной проверки путей, – Емельян
2017-09-27 21:31
“Укрзализныця” возобновит железнодорожное движение в Калиновке после тщательной проверки путей, – Емельян
Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу “112 Украина” заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Запрет на полеты в радиусе 50 км от арсенала в Калиновке будет действовать до 3:00 28 сентября, его могут продлить до того времени, пока не потушат пожар и не прекратятся взрывы, передает Rus.Media. При этом железнодорожные пути продолжат обследовать саперы. Об этом в эксклюзивном комментарии телеканалу “112 Украина” заявил министр инфраструктуры Владимир Емельян.
“Пока этот запрет установлен до 3:00 следующего дня. Мы исходим из того, когда у нас будет уверенность, что пожар ликвидирован, и любые другие взрывы невозможны, тогда сможем снять эти ограничения”, – отметил он.
При этом, по его словам, ситуация с железнодорожным сообщением несколько иная.
“Сейчас мы обследуем пути на возможное наличие в них взрывоопасных предметов. С этой целью были отряжены саперы железнодорожных войск, которые находятся, – ред.) на месте. После того, как мы будем полностью уверены в безопасности пассажиров и сотрудников УЗ, мы сможем восстановить движение”, – сообщил министр.
Он отметил, что пока новых изменений в маршруты поездов не вносят. “Пока что это без изменений. У нас есть определенные сложности. Но это чрезвычайное происшествие, и мы не можем ставить жизнь людей под угрозу”, – сказал он.
“Относительно стратегических объектов, они охраняются как Нацгвардией, так и нашими войсками специальной службы на транспорте. Я надеюсь, что никаких эксцессов не будет. По другим объектам – это компетенция других ведомств. Железная дорога, шлюзы, авиация, стратегические узлы – под охраной. Охрана у нас в зависимости от ситуации находится в усиленном состоянии, поэтому пока что дополнительных мер безопасности мы не принимали”, – сказал Емельян.
Отметим, “Украэроцентр” закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания военного склада до 28 сентября. “Укрзализныця” изменила маршруты 47 пассажирских поездов из-за взрывов в Калиновке.
Напомним, во вторник вечером, 26 сентября, на складе боеприпасов в Калиновке Винницкой области произошел пожар. Среди пострадавших – две женщины.
В результате пожара около 15 тыс. человек остались без газа (с. Дорожное, с. Медвидка, с. Лавровка). Также отключены линии электропередач Калиновка-УкрФлора и Калиновка-Лавровка.
Военная прокуратура Центрального региона Украины открыла уголовное производство по факту совершения диверсии на территории воинской части. В то же время следователи расследуют четыре основные версии пожара в Калиновке.