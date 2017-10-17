“Укрзализныця” назначила на сентябрь дополнительный поезд через всю страну
2017-09-06 21:11
“Укрзализныця” назначила на сентябрь дополнительный поезд через всю страну
Поезд будет следовать через более чем 30 станций.
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В связи с повышенным спросом на пассажирские перевозки в направлении Харьков – Ужгород “Укрзализныця” назначила дополнительный поезд №235, передает Rus.Media. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
Согласно сообщению, поезд будет курсировать 8, 10, 12, 13, 15 и 17 сентября.
Он будет отправляться из Харькова 8, 12 и 15 сентября в 10:27, при этом прибывать в Ужгород поезд будет на следующий день в 11:48.
Обратно из Ужгорода поезд отправится 10, 13 и 17 сентября в 18:00, а прибытие в Харьков запланировано на следующий день в 19:30.
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Поезд будет следовать через Сумы, Конотоп, Нежин, Мукачево и другие населенные пункты – всего более 30 станций. В составе поезда – купейные, плацкартные вагоны и вагоны класса люкс.