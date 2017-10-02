Укртелеком поднял цены на связь
2017-10-02 15:43
Укртелеком поднял цены на связь
Компания Укртелеком с 1 октября ввела в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь
Компания Укртелеком с 1 октября ввела в действие новые тарифы на фиксированную телефонную связь, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
В частности, изменилась стоимость пакетных минут, в которые включены звонки по межгороду, на SIP-телефонию и мобильные телефоны. Так, для тарифных планов Домашний Базовый, Домашний Минимальный и Общий Базовый плата повысится на 5,5 грн (с НДС), для пользователей Домашнего Безлимитного — на 9 грн (с НДС).
Отметим, что стоимость тарифных планов, включающих только абонплату и соответствующих предельным тарифам, установленным Нацкомиссией по вопросам регулирования связи и информации, не изменится.
Напомним, в мае Укртелеком начал работы по выполнению требований о запрете предоставления услуг доступа к попавшим под санкции российским сайтам.