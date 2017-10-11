“Укроборонпром” поразил мир новой бронемашиною
2017-10-10 21:14
“Укроборонпром” поразил мир новой бронемашиною
Концерн представил новый беспилотный мини-БТР Фантом-2 на выставке в Вашингтоне.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
Ведущий спецэкспортер Государственного концерна “Укроборонпром” – “Спецтехноэкспорт” презентовал новую наземную бронемашину “Фантом-2” на международной выставке оружия AUSA-2017 в Вашингтоне, передает Rus.Media.
Данный образец является продолжением линейки украинских инновационных “Фантомов” для ведения современных боевых действий.
“Украинский ОПК быстро имплементирует опыт гибридной войны и внедряет в производство новейшие разработки. Первый “Фантом” был представлен международному сообществу в феврале на IDEX-2017, через полгода наши специалисты разработали такую его модификацию, а уже сегодня “Фантом-2″ становится премьерным вооружением на стенде концерна в рамках AUSA-2017”, – сообщил директор “Спецтехноэкспорта” Павел Барбул.
Наземный беспилотник “Фантом-2” имеет колесную формулу 8х8 и может быть оснащен гусеницами. Запас хода нового мини-БТРа достигает 130 км, он развивает скорость свыше 60 км/ч, а мощность гибридного двигателя достигает 80 кВт. Управление осуществляется по защищенному радиоканалу, дальность которого достигает 20 км, или через волоконный кабель длиной 5 км. Машина оснащена спаренным 23-мм автоматическим пулеметом, системой залпового огня неуправляемыми ракетами РС-80 и двумя пусковыми установками управляемых противотанковых ракет.
Напомним, что Государственный концерн “Укроборонпром” впервые представляет передовые разработки украинского оборонно-промышленного комплекса на международной выставке вооружения AUSA-2017 (Association of the US Army) в Вашингтоне. На стенде Концерна представлена новая украинская техника, большинство из которой доказала свою эффективность и защищенность реальными боевыми действиями.