Укрепление мышц влагалища простые упражнения
2017-10-05 13:50
Укрепление мышц влагалища простые упражнения
Мышцы влагалища выполняют множество разных функций в организме у женщины, но чаще всего после родов (или в силу физиологических особенностей либо возрастных изменений) они становятся дряблыми и неэластичными, что приводит к потере ощущений во время секса для обоих партнеров.
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Перед тем, как укрепить мышцы влагалища с помощью упражнений, запомни, что такие занятия должны быть регулярными и выполняться как можно чаще. Тем более, что многие из них ты можешь выполнять не только в домашних условиях, но и на работе, в маршрутке, в гостях и т.д.
Упражнение 1:
- Ты можешь выполнять его в любой позе. Но предпочтительней будет положение – лежа на животе.
- Для начала нужно найти мышцы, которые ты будешь подвергать тренировке: представь себе, что ты хочешь помочиться и расслабь мышцы, как бы имитируя мочеиспускание. Тут же резко прекрати эти действия (как будто ты боишься обмочиться).
- Повтори такие же действия и в отношении ануса. Запомни эти действия и свои ощущения от них.
- Теперь попробуй одновременно сжать те и другие мышцы, в это время твои бедра должны немного как бы податься вперед. Задержись в такой позе несколько секунд.
- Сначала ощущения будут несколько неприятными (хотя и безболезненными), поэтому слишком долго ты не сможешь удержать их в таком положении.
- На первых порах будет достаточно, если ты будешь делать такое упражнение 1 раз в день до чувства легкой усталости. Потом перейди к 5 занятий в неделю (до 200 раз за одно занятие).
Упражнение 2:
- Это более трудновыполнимое упражнение и не каждая женщина сможет его выполнить.
- За основу выполнения упражнения берется стойка «березка» (на плечах). Если удержать равновесие будет проблематично, обопрись на стену.
- В таком положении плавно разводи и своди ноги, постепенно увеличивая размах.
- Делать нужно от 5 до 7 таких движений в минуту.
- В течение первой недели будет достаточно выполнять упражнение 2-4 минуты, постепенно время нужно будет увеличить до 10 раз.
- Упражнение 3:
- Стань в следующую позицию ноги на ширине плеч, руки на поясе, носки ног повернуты в стороны.
- Медленно начинай приседания, сгибая колени врозь. Старайся сесть, как можно ниже.
- Задержитесь в таком положении несколько секунд и медленно поднимись. Почувствуй, как при приседании напрягаются и расслабляются мышцы влагалища.
- Проделывать упражнений 3-7 раз в день.
Упражнение 3:
- Это упражнение тренирует внутренние мышцы влагалища. Для этого тебе необходимо представить, что ты что-то хочешь с силой вытолкнуть из влагалища, напрягая свои внутренние мышцы.
- Так как без «постороннего» предмета сложно почувствовать, как работают внутренние мышцы, используй для выполнения этого упражнения соответствующий «спортинвентарь» с сексшопі или привлекая для тренировки своего партнера (его совсем не обязательно ставить в известность о ваших упражнениях).
- Постепенно, выполняя такое упражнение, ты почувствуешь разницу между входными и внутренними мышцами и сможешь делать его без участия «посторонних» предметов. Когда это произойдет, делай такое упражнение не менее 10 раз в день.
Следующий комплекс упражнений ты можешь проводить в любом месте, независимо от от окружающей обстановки:
Такая тренировка мышц влагалища должна проводиться в комплексе – только в этом случае ты сможешь добиться положительного результата уже через месяц.