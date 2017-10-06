Укрепление мышц влагалища простые упражнения

despravda | 06.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-05 13:50

Укрепление мышц влагалища простые упражнения
Мышцы влагалища выполняют множество разных функций в организме у женщины, но чаще всего после родов (или в силу физиологических особенностей либо возрастных изменений) они становятся дряблыми и неэластичными, что приводит к потере ощущений во время секса для обоих партнеров.

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Перед тем, как укрепить мышцы влагалища с помощью упражнений, запомни, что такие занятия должны быть регулярными и выполняться как можно чаще. Тем более, что многие из них ты можешь выполнять не только в домашних условиях, но и на работе, в маршрутке, в гостях и т.д.

Упражнение 1:

  • Ты можешь выполнять его в любой позе. Но предпочтительней будет положение – лежа на животе.

  • Для начала нужно найти мышцы, которые ты будешь подвергать тренировке: представь себе, что ты хочешь помочиться и расслабь мышцы, как бы имитируя мочеиспускание. Тут же резко прекрати эти действия (как будто ты боишься обмочиться).

  • Повтори такие же действия и в отношении ануса. Запомни эти действия и свои ощущения от них.

  • Теперь попробуй одновременно сжать те и другие мышцы, в это время твои бедра должны немного как бы податься вперед. Задержись в такой позе несколько секунд.

  • Сначала ощущения будут несколько неприятными (хотя и безболезненными), поэтому слишком долго ты не сможешь удержать их в таком положении.

  • На первых порах будет достаточно, если ты будешь делать такое упражнение 1 раз в день до чувства легкой усталости. Потом перейди к 5 занятий в неделю (до 200 раз за одно занятие).

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Упражнение 2:

  • Это более трудновыполнимое упражнение и не каждая женщина сможет его выполнить.

  • За основу выполнения упражнения берется стойка «березка» (на плечах). Если удержать равновесие будет проблематично, обопрись на стену.

  • В таком положении плавно разводи и своди ноги, постепенно увеличивая размах.

  • Делать нужно от 5 до 7 таких движений в минуту.

  • В течение первой недели будет достаточно выполнять упражнение 2-4 минуты, постепенно время нужно будет увеличить до 10 раз.

  • Упражнение 3:

  • Стань в следующую позицию ноги на ширине плеч, руки на поясе, носки ног повернуты в стороны.

  • Медленно начинай приседания, сгибая колени врозь. Старайся сесть, как можно ниже.

  • Задержитесь в таком положении несколько секунд и медленно поднимись. Почувствуй, как при приседании напрягаются и расслабляются мышцы влагалища.

  • Проделывать упражнений 3-7 раз в день.

Упражнение 3:

  • Это упражнение тренирует внутренние мышцы влагалища. Для этого тебе необходимо представить, что ты что-то хочешь с силой вытолкнуть из влагалища, напрягая свои внутренние мышцы.

  • Так как без «постороннего» предмета сложно почувствовать, как работают внутренние мышцы, используй для выполнения этого упражнения соответствующий «спортинвентарь» с сексшопі или привлекая для тренировки своего партнера (его совсем не обязательно ставить в известность о ваших упражнениях).

  • Постепенно, выполняя такое упражнение, ты почувствуешь разницу между входными и внутренними мышцами и сможешь делать его без участия «посторонних» предметов. Когда это произойдет, делай такое упражнение не менее 10 раз в день.

Следующий комплекс упражнений ты можешь проводить в любом месте, независимо от от окружающей обстановки:

Такая тренировка мышц влагалища должна проводиться в комплексе – только в этом случае ты сможешь добиться положительного результата уже через месяц.

  • Медленно сжимай мышцы влагалища так, словно ты пытаешься втянуть в себя какой-нибудь предмет. Постарайся удержать это максимально сжатия до 5-7 секунд (постепенно увеличить счет до 10-15 раз). Упражнение выполняй 20-30 раз на день.

  • Быстро сжимай и тут же расслабляй мышцы влагалища. Делай такое упражнение в течение дня несколько раз (начиная с 10, постепенно доведи до 50).

  • Быстро сжимай и послабляй мышцы ануса (от 10 до 50 раз на день).

  • Несколько раз в день (10-15 раз) сжимай и расслабляй мышцы ануса и влагалища поочередно по 20 раз.

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