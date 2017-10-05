Укравтодор шокировал своим нововведением водителей

despravda | 05.10.2017 | Авто | Комментариев нет
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2017-10-04 18:43

Укравтодор шокировал своим нововведением водителей
В «Укравтодоре» придумали довольно странный способ соблюдения норм скорости.

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Владельцам авто решили еще больше усложнить жизнь, передает Rus.Media.

В «Укравтодоре» придумали довольно странный способ соблюдения норм скорости. Речь идет не о повышении сумм штрафов или даже дополнительные мероприятия — компания просто решила сузить дорожные полосы, на которых и без того довольно часто бывает трудно разминуться.

Подобное решение якобы аргументированное «благими намерениями» — мол, аварийность должна снизиться. В проекте уже заложены стандартные нормы ширины — 3 метра (тогда как сейчас — 3,75 метров). Для тех, кто добирается на работу каждый день, разница разительная.

Оставят без изменения только правые полосы для грузовиков и общественного транспорта. Эксперты предполагают: все дело в психологии. Таким образом водителям будет просто страшно превышать скорость.

Если на легковушке еще можно как-то проскочить, то для владельцев габаритных машин все значительно усложняется — попробуйте не только объехать за такой ширины, но и никого случайно не задеть.

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