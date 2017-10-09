Украину накроют магнитные бури

despravda | 09.10.2017 | Здоровье | Комментариев нет

2017-10-09 10:54

Украину накроют магнитные бури
Важная информация для метеозависимых.

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В конце октября 2017 года ученые ожидают две мощные волны магнитных бурь, передает Rus.Media.

По словам экспертов исследовательского центра изучения солнечной активности, первая магнитная буря состоится 22 октября, и ее сила оценивается как явление средней мощности.

24 октября состоится более серьезное естественное событие высокой мощности, от чего могут пострадать метеозависимі жители планеты. В первую очередь, ученые сообщили о пик обострений хронических заболеваний, а также скачках давления и пульса.

Исследователи объясняют, что такие явления происходит по причине того, что Солнце находится в разных циклах активности, а изменения способствуют возникновению вспышек на Светиле и последующим магнитным бурям, что и происходит на планете. По мнению экспертов, от таких приключений пострадают и обычные граждане, которым необходимо быть предельно внимательными на дороге и при выполнении серьезных обязанностей на работе.

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