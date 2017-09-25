Украинским водителям разъяснили новые полномочия патрульной полиции – ГАИ по-новому (видео)

despravda | 25.09.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-09-24 16:35

Украинским водителям разъяснили новые полномочия патрульной полиции – ГАИ по-новому (видео)
В связи с появлением в Украине дорожной полиции, руководство Нацполіції обратилось к водителям с разъяснением обязанности новой службы.

Как отметила пресс-служба Нацполіції в Facebook, с 17 сентября “в компетенцию патрульных отошли функции, связанные с предоставлением услуг в сфере безопасности на дорогах Украины”, передают Rus.Media.

Среди таких функций, в частности, названы:

– участие в реализации в пределах полномочий Национальной полиции Украины государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;

– подготовка и выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса и малых архитектурных форм;

– согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства, на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, железнодорожных переездов, комплексов дорожного сервиса и иных сооружений в пределах отвода автомобильных дорог или красных линий городских улиц и дорог;

– организация сопровождения и обеспечения безопасного движения транспортных средств специального назначения;

– согласование представленных в установленном порядке предложений относительно оборудования средствами организации дорожного движения мест выполнения дорожных работ, проектов и схем организации дорожного движения, маршрутов движения пассажирского транспорта, маршрутов организованного движения граждан и мест их сбора, порядок проведения спортивных и других массовых мероприятий, которые могут создать помехи дорожному движению;

– в случаях, предусмотренных законом, выдача в установленном порядке разрешений на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;

– согласование маршрутов перевозки опасных грузов;

– осуществление контроля за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов (в том числе опасных) и соблюдением законодательства в указанной сфере

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