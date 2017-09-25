Украинским водителям разъяснили новые полномочия патрульной полиции – ГАИ по-новому (видео)
2017-09-24 16:35
Украинским водителям разъяснили новые полномочия патрульной полиции – ГАИ по-новому (видео)
В связи с появлением в Украине дорожной полиции, руководство Нацполіції обратилось к водителям с разъяснением обязанности новой службы.
Как отметила пресс-служба Нацполіції в Facebook, с 17 сентября “в компетенцию патрульных отошли функции, связанные с предоставлением услуг в сфере безопасности на дорогах Украины”, передают Rus.Media.
Среди таких функций, в частности, названы:
– участие в реализации в пределах полномочий Национальной полиции Украины государственной политики в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
– подготовка и выдача технических условий на размещение объекта дорожного сервиса и малых архитектурных форм;
– согласование в соответствии с требованиями действующего законодательства, на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, железнодорожных переездов, комплексов дорожного сервиса и иных сооружений в пределах отвода автомобильных дорог или красных линий городских улиц и дорог;
– организация сопровождения и обеспечения безопасного движения транспортных средств специального назначения;
– согласование представленных в установленном порядке предложений относительно оборудования средствами организации дорожного движения мест выполнения дорожных работ, проектов и схем организации дорожного движения, маршрутов движения пассажирского транспорта, маршрутов организованного движения граждан и мест их сбора, порядок проведения спортивных и других массовых мероприятий, которые могут создать помехи дорожному движению;
– в случаях, предусмотренных законом, выдача в установленном порядке разрешений на участие в дорожном движении транспортных средств, весовые или габаритные параметры которых превышают нормативные;
– согласование маршрутов перевозки опасных грузов;
– осуществление контроля за безопасностью дорожного движения во время предоставления услуг по перевозке пассажиров или грузов (в том числе опасных) и соблюдением законодательства в указанной сфере