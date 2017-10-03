Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн
2017-10-02 21:18
Украинским вкладчикам Сбербанка СССР должны 107,6 млрд грн
Обязательства перед украинскими вкладчиками Сбербанка СССР составляют 107,6 млрд грн
Обязательства государства в отношении денежной компенсации сбережений граждан Украины в учреждениях Сбербанка составляют 107,65 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
В 1996 году Украина конвертировала долг Сбербанка СССР перед украинцами в гривну по соотношению 1,05 грн за 1 рубль. Размер долга на 1 октября 1996 года оценивалась в 131,96 млрд грн, из этой суммы денежные сбережения составили 121,9 млрд грн.
Наиболее значительные выплаты компенсаций были в 2008 году (6,061 млрд грн) и 2012 году (4,5 млрд грн). В апреле 2013 года Минфин оценивал объем задолженности перед вкладчиками Сбербанка СССР в 116,76 млрд грн.
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Alexeyhomyankow