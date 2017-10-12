Украинским пограничникам, задержанным в РФ, предъявлено обвинение

despravda | 12.10.2017 | Политика | Комментариев нет

2017-10-12 13:14

Украинским пограничникам, задержанным в РФ, предъявлено обвинение
Пограничники пропали 3 октября.

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Украинским пограничникам, задержанным 3 октября в районе Брянска, предъявили обвинения в незаконном пересечении границы, передает Rus.Media.

“Задержанным 3 октября за нарушение границы военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного дела по статье “Незаконное пересечение государственной границы РФ” предъявлено обвинение”, – говорится в пресс-релизе ФСБ России.

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