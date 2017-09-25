Украинский теплоход сменил флаг и отправился в оккупированный Крым
2017-09-22 12:27
Украинский теплоход сменил флаг и отправился в оккупированный Крым
Стало известно о судьбе судна “Звезда Днепра”.
Украинский пассажирский теплоход “Звезда Днепра” взял курс на оккупированный Крым и сменил украинский флаг на флаг Белиза, передает Rus.Media.
Об этом сообщает издание “Пассажирский транспорт”.
Как стало известно, 20 сентября судно перешло в собственность компании “Червона Рута” с портом приписки Херсон до компании “Бриз-Круиз” и тогда же сменило флаг.
В этот день теплоход вышел из порта Херсон, однако никаких круизов в ближайшее время заявлено не было.
Сообщается, что в начале сентября судно было сфотографировано в Киеве уже с закрашенным названием.
Ранее лайнер “Звезда Днепра” выполнял смешанные круизы от Киева до Одессы, а до 2013 года включительно – и вдоль Южного берега Крыма с заходами в Севастополь и Ялту. С 2014 года лайнер непрерывно стоял в Киеве, и лишь летом 2017 года совершил переход в Херсон, где его отремонтировали.