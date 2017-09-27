Украинский телеведущий подружился с детьми своей жены (фото)
27.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-26 21:47
Украинский телеведущий подружился с детьми своей жены (фото)
Ведущий Александр Скичко нашел общий язык с детьми Елизаветы Юрушевой от предыдущих отношений.
В блоге ведущего все чаще появляются совместные фото с сыном и дочерью Елизаветы Юрушевой. По снимкам видно, что Александр отлично ладит с детьми и, судя по всему, они хорошо его приняли, передает Rus.Media.
Скичко много времени проводит вместе с детьми: они гуляют, общаются и веселятся, а сам ведущий уже смело называет себя папой.
«Папа, ты уверен, что это так одевается?» — пошутил Александр под фото с ребенком, добавив хэштег «папа — это сложно».