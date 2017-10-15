Украинский суперкар “Химера” за 700 тысяч евро заметили в Латвии (фото)
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-10-15 07:14
Украинский суперкар “Химера” за 700 тысяч евро заметили в Латвии (фото)
Украинский суперкар был замечен на прицепе.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В Литве, недалеко от Риги, был замечен суперкар Himera-Q, созданный украинцами, передает Rus.Media. Скорее всего, прототип модели примет участие в одном из автошоу.
Таким образом, можно предположить, что украинскую разработку решили показать в Европе.
Украинский суперкар был замечен на прицепе, то есть перед нами шоукар, показанный в Киеве на New Cars Fest-2017. Идейный вдохновитель проекта Андрей Джазовский заявил, то также существуют два ходовых прототипа и их уже тестируют в Испании.
Готовую модель должны показать уже в ноябре. Ориентировочная цена Himera-Q – около 700 тысяч евро.
Напомним, что суперкар Himera-Q планируют предложить в двух версиях-бензиновой и электрической. Украинский электромобиль будет оснащен четырьмя моторами общей мощностью 1000 л. с.
По оценкам создателей, разгон до сотни займет около 3 с, а максимальная скорость составит 350 км/ч. Электрический суперкар Himera-Q получит батарею на 86 кВт?ч. Запас хода составит приблизительно 500 км.