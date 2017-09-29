“Украинский” сюрприз Медведева для водителей РФ начнет действовать с 20 марта
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2017-03-19 16:27
“Украинский” сюрприз Медведева для водителей РФ начнет действовать с 20 марта
Стоимость проезда по платному участку трассы будет зависеть от типа транспортного средства и времени суток.
Взимания платы за проезд на участке автомобильной дороги М3 “Украина” в Калужской области России начнется в 0.00 часов 20 марта 2017 года. Об этом сообщили в пресс – службе российского ГК “Автодор” .
Стоимость проезда по платному участку будет зависеть от типа транспортного средства и времени суток. При этом для владельцев транспондеров действуют существенные скидки в размере 20% от установленной платы за проезд.
В качестве альтернативы платному проезда предлагается два маршрута протяженностью 135 км и 123 км. Они проходят, в частности, через Калугу, Тулу и Рязань.
Напомним, движение на участке трассы М3 “Украина” с 124-го по 173-й км был открыт в сентябре 2016 года. До 2019 года всем водителям придется платить за проезд по 70-километровом участке трассы М3 “Украина” в Калужской области РФ . Такой указ подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев .