Украинский певец взорвал Instagram голым фото
2017-10-13 11:03
Украинский певец взорвал Instagram голым фото
Макс Барских позирует в черной накидке на голое тело.
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Украинский певец Макс Барских поделился в своем микроблоге Instagram обнаженным фото, передает Rus.Media. На снимке артист позирует в черной накидке на голое тело. Правда, Макс не решился на полную откровенность и прикрыл все пикантные места.
В снимке Барских добавил только хэштег #Unreleased (неизданный). Одни пользователи тут же засыпали музыканта комплиментами, другие же полагали фото вульгарным.
“Эх Масю, волнуешься в мне очень очень, ты такой хороший что я, в плену твоих океана глаз”, “Просто нет слов! Одни эмоции!”, “Красивое фото… Я бы не сказала, что это неприлично или вульгарно – все в меру и со вкусом. Тем кто кричат фу, нужно подкачаться”,” Боги, какой мужчина “, “Секс-хулиган”, “А этим фото сводишь всех девушек с ума”, “Красивом мужчине всегда есть, что показать”, “Ну так нельзя! Это слишком сексуально!”, “Смелое и горячее фото”, – пишут одни.
“Это что за тенденция последнего времени-они все что не сиськи, то писюны показывают”, “Красота мужчины в его поступках. А это тема для меньшинств”, “В чем смысл? Что хотел сказать или показать?”, “Вульгарно”, “Подкачать грудь надо, совершенно плоские”, – пишут другие.