Украинский курорт превратился в декорации для фильма ужасов
25.09.2017 | Украинские новости | Комментариев нет|
2017-09-24 19:14
Украинский курорт превратился в декорации для фильма ужасов
Туристы уехали, остались только голодные чайки.
В сети показали, как осенью выглядит один из наиболее заполненных курортов Украины – Затока, передает Rus.Media.
Фотографии у себя на странице в социальной сети опубликовал журналист Виталий Милевич.
По его мнению, в это время года Залив выглядит, как декорации к фильму ужасов. «Туристы уехали, остались только голодные чайки. Залив осенью похожа на заброшенный город из какого-нибудь фильма ужасов или компьютерной игры», — пишет Милевич.