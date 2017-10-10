Украинский хакер во время суда в США признал вину

despravda | 10.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2016-05-16 23:01

Украинский хакер во время суда в США признал вину
Украинский хакер во время суда в США признал, что был задействован в международной схеме с использованием украденных пресс-релизов для заработка на фондовых рынках

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Украинский хакер во время суда в США признал, что был задействован в международной схеме с использованием украденных пресс-релизов для заработка на фондовых рынках. Об этом заявили федеральные прокуроры США.

По данным прокуроров, Вадим Ермолович признал себя виновным в краже личных данных и сговоре с целью компьютерного взлома.
Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Прошлого августа по этому делу арестовали несколько человек в США и Украине.

Подозревают, что они получили доступ к около 150 тысяч неопубликованных пресс-релизов, которые содержали данные о прибылях компаний.

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