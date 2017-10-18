Украинский фильм “сломя Голову” поедет на конкурс МКФ в Быдгоще (Видео)
2017-10-17 23:38
Украинский фильм “сломя Голову” поедет на конкурс МКФ в Быдгоще (Видео)
Производство ленты осуществили “Insight Media” и “Tato Film” при 100% поддержке Госкино.
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Полнометражный фильм “сломя Голову”, созданный при поддержке Госкино Украины, вошел в конкурсную программу “Операторский дебют” Международного кинофестиваля в Быдгоще (Польша), более известного под названием Camerimage International Film Festival, передает Rus.Media.
Об этом сообщает пресс-служба Госкино.
“Конкурсная программа “Операторский дебют” была основана в 2010 году под патронатом Ассоциации польских кинематографистов и сфокусирована именно на операторской работе. В этом году в ней представлены 8 лент из разных стран мира, среди которых и дебютная полнометражная картина Марины Степанской “сломя Голову”. Как известно, для оператора-постановщика фильма Себастиана Талера работа над этим фильмом тоже стала дебютной в полном метре”, – говорится в сообщении.
Производство ленты осуществили “Insight Media” и “Tato Film” при 100% поддержке Госкино.
Психологическая драма “сломя Голову” (международное название “Falling”) рассказывает о молодых людях, которые пытаются сделать сложный выбор в условиях непростого времени. Антон – музыкант-вундеркинд, который не справился с возложенными на него надежд возвращается домой после учебы в Швейцарии и лечение от алкогольной зависимости под Киевом. Катя – девушка, которая снимает комнату где-то на Троещине и ищет себя. Случайная встреча может изменить все…
Мировая премьера ленты состоялась на 52-м Международном кинофестивале в Карловых Варах в рамках конкурсной программы “С Запада на Восток”. В широкий кинотеатральный прокат “сломя Голову” выйдет 9 ноября.