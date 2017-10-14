Украинский экспорт зерновых превысил 12 млн тонн
2017-10-14 17:06
Украинский экспорт зерновых превысил 12 млн тонн
В том числе было экспортировано более 7 млн тонн пшеницы.
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С начала 2017-2018 маркетингового года Украина экспортировала более 12 млн тонн зерновых культур, передает Rus.Media. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
“С начала текущего маркетингового года Украина экспортировала более 12 млн тонн зерновых культур, в том числе более 7 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной 3,9 млн тонн и фуражной 3,1 млн тонн), ячменя – более 3,3 млн тонн, кукурузы – свыше 1,25 млн тонн”, – говорится в сообщении.
Согласно информации пресс-службы, такие данные приводит Департамент фитосанитарной безопасности, контроля в сфере семеноводства Держпродспоживслужби.
Так, за аналогичный период прошлого маркетингового года было экспортировано 12,2 млн тонн зерновых, в том числе свыше 7,6 млн тонн пшеницы (в том числе продовольственной почти 4 млн тонн и фуражной пшеницы более 3,6 млн тонн), ячменя – почти 3,4 млн тонн, кукурузы – более 0,96 млн тонн).
Также в рамках текущего маркетингового года было экспортировано более 1,7 млн тонн масличных культур, в том числе: рапса – 1,53 млн тонн, сои – 0,7 млн тонн.
По состоянию на аналогичную дату прошлого года экспорт масличных составил более 0,9 млн тонн (в том числе рапса – 0,64 млн тонн, соя – 0,29 млн тонн).