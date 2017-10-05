Украинские военные подстрелили гражданского мужа, в ОБСЕ подтвердили
2017-10-04 21:11
Украинские военные подстрелили гражданского мужа, в ОБСЕ подтвердили
Спикер АТО Анатолий Стельмах ответил, что подобные случаи не может комментировать.
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Военнослужащие ВСУ смертельно ранили мужчину, который переходил мост в Счастье, передает Rus.Media.
Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ, который был обнародован 3 октября.
«Офицер ВСУ в подконтрольном правительству городе Старобельск (85 км на север от Луганска) проинформировал наблюдателей о том, что 6 сентября при пересечении мужем моста в Счастье его подстрелили», — сообщается в докладе.
В миссии ОБСЕ уточнили, что ранее офицер ВСУ при Совместном центре по контролю и координации сообщил наблюдателям, что 6 сентября украинские военнослужащие подстрелили мужчину, который переходил мост в Счастье.
По словам медиков больницы в городе Счастье, ранен, который был доставлен к ним, скончался от сильной кровопотери. У мужчины было три ранения в нижнюю часть тела.
Журналисты обратились к пресс-секретарю Минобороны по вопросам АТО Андрея Лысенко за комментарием, однако он не смог рассказать подробности происшествия.
«Я слышал про этот случай, но я занимаюсь именно АТО, а не гражданскими. Поэтому никакой дополнительной информации предоставить не могу», — отметил Лысенко.