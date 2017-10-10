Украинские следователи установило всех причастных к убийству экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
2017-10-09 15:51
Украинские следователи установило всех причастных к убийству экс-депутата Госдумы РФ Вороненкова
Генпрокурор Украины также заявил, что прокуратура передает соответствующее дело в суд.
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Украинские следователи установили всех участников преступной группы, причастной к убийству в центре Киева бывшего депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, прокуратура передает в суд дело, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Rus.Media.
“По результатам масштабного расследования удалось установить всех участников преступной группы, в том числе заказчиков и исполнителей, причастных к этому убийству”, – заявил генпрокурор на брифинге в Киеве в понедельник.
По его словам, следствие установило, что убийство Д.Вороненкова является заказным, а причиной убийства стали показания экс-депутата Госдумы РФ об участии российских войск в боевых действиях на ныне оккупированных Россией территориях Украины, в частности Крыма. Ю.Луценко сообщил, что подготовили это убийство представители руководства ФСБ России и руководители криминального мира.
Генпрокурор Украины также заявил, что прокуратура передает соответствующее дело в суд.
Ю.Луценко подтвердил ранее озвученную информацию о том, что исполнителями этого заказного убийства были гражданами Украины.
В свою очередь заместитель прокурора Киева Павел Кононенко во время брифинга рассказал, что оружие для убийства продал злоумышленникам Геннадий Конев, который торговал макетами оружия. При этом он отметил, что пистолет, из которого был убит экс-депутат, проходил по спискам военной части ВСУ в Артемовске (Донецкая обл.), откуда был приобретен Г.Коневым.
Ю.Луценко добавил, что Г.Конев имел право легально торговать небойовою оружием, а именно макетами, однако торговал и такой, которую можно было переделать в боевое.
Как сообщалось, Д.Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.
У убийцы Д.Вороненкова был сообщник – Ярослав Левенец, с 2012 года – в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревают Ярослава Тарасенко, его задержали 16 июля.
4 сентября заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что расследование убийства Д.Вороненкова сейчас почти завершено. Позже в тот же день генпрокурор Юрий Луценко заявил, что заказчик этого убийства находится на территории России и имеет активные контакты с преступными кругами и спецслужбами, а “исполнители преимущественно граждане Украины”.