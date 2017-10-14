Украинские пограничники не имеют доступа до 150 километров границы с Венгрией – Матиос
2017-10-14 07:46
Украинские пограничники не имеют доступа до 150 километров границы с Венгрией – Матиос
Участок границы фактически находится в частных руках.
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150 километров украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками, передает Rus.Media.
Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
“Так, фактически 150 км – это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация, и там кластеры вообще “гуляйполівських” времен. Когда барон, говорят у цыган, кто-то говорит староста или старший на территории руководит центром этих людей, которые восхищенно смотрят на “руку дающу”, – сказал он.
По его словам, пограничники не имеют полноценного доступа к нему.
Военный прокурор пообещал, что доложит об этом генпрокурору Юрию Луценко.
“Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться”, – резюмировал Матиос.
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Михаил