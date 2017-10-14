Украинские пограничники не имеют доступа до 150 километров границы с Венгрией – Матиос

despravda | 14.10.2017 | Политика | 1 комментарий

2017-10-14 07:46

Украинские пограничники не имеют доступа до 150 километров границы с Венгрией – Матиос
Участок границы фактически находится в частных руках.

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150 километров украинской границы с Венгрией являются частными земельными участками, передает Rus.Media.

Об этом в эфире телеканала “112 Украина” заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

“Так, фактически 150 км – это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация, и там кластеры вообще “гуляйполівських” времен. Когда барон, говорят у цыган, кто-то говорит староста или старший на территории руководит центром этих людей, которые восхищенно смотрят на “руку дающу”, – сказал он.

По его словам, пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

Военный прокурор пообещал, что доложит об этом генпрокурору Юрию Луценко.

“Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться”, – резюмировал Матиос.

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despravda

  • Михаил

    ЭФЕС

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    * Духовное Солнце, Обитель наших Небесных Родителей.

    ** Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста.

    СВЕТ НАШЕЙ ЛЮБВИ СПАСЁТ МИР!!!

    Священный обряд очищения Земли

    Братья и Сёстры!

    Наша Земля — живая!

    Она, также, как и все мы — видит, слышит, чувствует, мыслит и говорит!

    Сегодня, Она тяжко болеет, из-за того, что сделало с Ней — Человечество!

    В чём же виновны бессердечные Дети Земли?!

    Термоядерные взрывы и хранение ядерных отходов!

    Беспредельное выкачивание нефти и газа из недр Земли!

    Глобальная вырубка лесов!

    Безумное использование химии в обработке земли!

    Массовые свалки отходов жизнедеятельности Человечества!

    И самое главное, это — ЛОЖЬ и ЛИЦЕМЕРИЕ, НЕНАВИСТЬ и АЛЧНОСТЬ — Человека!

    Ими — мы убиваем нашу Планету в астральном и ментальном плане!

    Наши тёмные мысли, слова и дела — превратили нашу Землю в больную планету, окружённой серой мглой!

    Да, несомненно, Земля сможет вылечить себя — сама; но вот — какой ценой?!

    Она сотрёт и смоет со своего Лица губительное для Неё — Человечество, как это было уже не раз!

    Хотим ли мы — такого — конца?!

    Если — нет, так спешите совершить — СВЯЩЕННЫЙ ОБРЯД ОЧИЩЕНИЯ ЗЕМЛИ!

    Начните с самих себя!

    Очистите своё Сердце и Разум от тёмных мыслей!

    Молитесь, медитируйте, говорите священную мантру*; играйте на музыкальных инструментах, пойте песни и танцуйте — со светлой Душой, со светлыми мыслями и словами!

    Своим духовным Светом очищайте нашу Планету от серой мглы!

    И чем больше будут участвовать людей в этом священном обряде, тем больше шансов, что у нас с вами — всё получится; что мы сохраним нашу цивилизацию на Земле!

    Братья и Сёстры!

    Я призываю вас — каждый день, четыре раза в день: в 6.00, 12.00, 18.00 и 24.00 московского времени; проводить — священный обряд очищения Земли!

    Братья и Сёстры!

    Все, кто сейчас меня слышит; передайте своим близким, друзьям и знакомым — мой призыв:

    СВЕТ НАШЕЙ ЛЮБВИ СПАСЁТ МИР!!!

    * Да пребудет впереди меня — Любовь,

    И позади меня — Любовь,

    И надомной — Любовь,

    И подомной — Любовь!

    Да пребудет вокруг меня — Любовь!

    ЧИТАЙТЕ КНИГУ ИИСУСА*!!!

    Краткое изложение Евангелия от Иисуса Христа

    Братья и Сёстры!

    Вы должны знать — ПРАВДУ — о жизни Иисуса Христа на Земле!

    Он родился также, как и все мы — от отца, а не от так называемого — непорочного зачатия!

    После возвращения с Египта, Иисус покинул и отправился один вместе с караваном в Индию, к подножию Гималаев!

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    Закончив свой духовный путь в Индии, Иисус вернулся домой в Галилею!

    После крещения в Иордане, он начал проповедовать своё учение — Учение Христа!

    У Иисуса была любимая и верная ученица, звали её — Мария Магдалина!

    Они любили друг друга!

    Иисус не женился на ней, ведь он знал, что его ждёт впереди!

    Иисус, чтобы его поняли, проповедовал своё учение с помощью притч и цитат из Библии; чтобы поверили ему, он исцелял людей, совершал чудеса, используя — левитацию, телепортацию и трансформацию материи!

    Да, Иисус называл себя — мессией, Сыном Бога; ведь он знал о своей миссии на Земле!

    Он восстал против лжи и лицемерия фарисеев, против закостенелых догм иудейской веры!

    Из-за страха потерять свою духовную власть над иудейским народом, первосвященники приказали арестовать Иисуса!

    После пыток, его направили на казнь, на Голгофу!

    Когда его распяли, все думали, что он умер; но, на самом деле, Иисус впал в состояние — самадхи, или по научному — летаргического сна или анабиоза!

    В воскресенье Иисус проснулся и вышел из гробницы, где его встретила возлюбленная Мария Магдалина!

    Это краткое изложение Евангелия Иисуса Христа; и если, вы хотите узнать о его жизни на Земле — подробнее:

    ЧИТАЙТЕ КНИГУ ИИСУСА!!!

    * «Книга Иисуса» была написана Иисусом Христом с помощью американского контактёра Бена Куллена.

    P.S.

    Символ духовного возрождения России — белый равносторонний крест, в центре его — алая роза, символ бесконечной и вечной Любви!

    Архангел Михаил

    12.03.15

    ЭФЕС

    АЛАЯ КНИГА

    АЛАЯ КНИГА

    Эфес.

    Дополнение.

    Совершение обряда очищения Земли со священной мантрой: “Да пребудет – Любовь!”

    Встаньте прямо.

    Сложите ладони на уровне груди.

    Сделайте медленно глубокий вдох.

    Представьте, как через вашу макушку к центру вашей груди устремляется Вселенская Энергия Любви.

    Представьте,как золотисто-белая энергия заполняет всю вашу грудь и превращается в огненный шар, в Солнце Любви.

    Выдыхая, протяните руки вперёд и произнесите мысленно или вслух: “Да пребудет впереди меня – Любовь!”

    Представьте, как весь свет вашего солнца Любви устремляется вперёд.

    Сложите ладони на уровне груди.

    Сделайте медленно глубокий вдох.

    Вновь создайте своё Солнце Любви.

    Выдыхая, руки отведите назад; они должны находится над плечами, на уровне головы; ладони должны быть направлены назад.

    Со словами: “И позади меня – Любовь!”; представьте, как вся энергия вашего Солнца Любви устремляется – назад, за спину.

    Сложите ладони на уровне груди.

    Создайте своё Солнце Любви.

    Выдыхая, поднимите руки вверх.Смотрите вверх.

    Устремите всю вашу энергию Любви в Небо.

    Сложите ладони на уровне груди.

    Создайте Солнце Любви.

    Выдыхая, опустите руки вниз. Смотрите вниз.

    Направьте всю вашу энергию Любви в Землю.

    Снова сложите ладони на уровне груди.

    Сделайте медленно глубокий вздох.

    Создайте Солнце Любви.

    Выдыхая, отведите руки в стороны, со словами: “Да пребудет вокруг меня – Любовь!”

    Направьте свет вашего Солнца Любви во все стороны.

    И в конце, сложите ладони на уровне груди.

    Сделайте вдох и выдыхая поклонитесь нашим Небесным Родителям и исходящей от Них – Святой Любви!