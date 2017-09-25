Украинские нардепы рассказали, сколько женщин мечтают иметь (видео)
2017-09-25 14:39
Украинские нардепы рассказали, сколько женщин мечтают иметь (видео)
Парламентарии примерили на себя роль восточных мужчин.
В сети появилось забавное видео, где народные депутаты Украины стали участниками опроса о том, сколько жен они хотели бы иметь официально, передает Rus.Media.
Оно опубликовано на Youtube-канале
Примечательно, что большинство парламентариев негативно отнеслись к подобной инициативе, апеллируя к религиозным традициям страны. Однако некоторые с юмором отнеслись к поставленному вопросу.
“Помните, я же говорил, что всегда был прагматичным с детства. Количество жен — это еще и количество тещ. Поэтому мне хватает одной”, — пошутил нардеп Борислав Береза.
Что касается сторонников многоженства, то им оказался нардеп Олег Мусий, который также иронично ответил на вопрос журналиста о наиболее подходящем для него количестве жен.
“Я думаю четыре. Это, конечно, шутка. Но в каждой религии есть свои позитивы. Вот в мусульманстве можно иметь четыре. Больше еще мир не придумал”, — сказал он.