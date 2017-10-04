Украинские автомобилисты установили новый антирекорд в Европе
- Главная
- “
- Авто
- “
2017-05-22 10:52
Украинские автомобилисты установили новый антирекорд в Европе
В Украине средний возраст зарегистрированных автомобилей составляет почти 20 лет. Тогда как в Европе – около 8.
Подпишитесь на новости «UkrMedia» в Facebook или Twitter
В последний раз такой длительный срок эксплуатации транспортных средств был зафиксирован еще в 2000-х годах. С тех пор показатели улучшались. Об этом сообщили эксперты Моторного страхового бюро.
Больше половины из 9,1 миллиона автомобилей в Украине были выпущены еще во времена СССР. Это настоящий раритет. Около 20% автомобилей выпущенных до 1985 года. Самые массовые марки авто – ВАЗ, ГАЗ, ЗАЗ, а также Volkswagen.
Однако, со временем средний возраст украинских авто может вырасти до 23 лет, так как у людей нет денег на новые.
Использование таких старых машин недопустимо. Их нужно либо утилизировать, либо коллекционировать. Для обычной езды они не пригодны.
Но возраст украинских авто не предел – ценителями раритетных автомобилей являются жители Кубы. Здесь машинам в среднем 40 лет.