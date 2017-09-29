Украинская радиовышка в Чонгаре, которая должна обеспечивать вещание на Крым, начала трансляцию российского радио
2017-09-28 21:19
Украинская радиовышка в Чонгаре, которая должна обеспечивать вещание на Крым, начала трансляцию российского радио
Теперь слушатели на Херсонщине, не говоря уже о Крыме, добе проинформированы о погоде в Москве, а также о других вкиди скрепної государства.
Построена в Херсонской области башня, которая должна была транслировать украинские радио – и телепередачи на Крым, вместо этого осуществляет вещание российских радиостанций в Украине, – рассказал на заседании в Геническом райсовете рассказал глава районной администрации Александр Воробьев, передают Rus.Media.
На мероприятии, посвященном информационной безопасности, присутствовал представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин. «Мы построили [башню], но этим пользуются сегодня, к сожалению, оккупанты, нашими этими устройствами на той станции. Они блокируют и передают свою информацию на той же частоте, и все тут слышат во всем районе», – сказал Бабин.
Глава районной администрации сообщил, что и сам слушает русское радио. «Что касается информации, которая транслируется с той башни, которую мы построили на Чонгаре, то у меня постоянно в машине включено радио, русское радио, но в последнее время я в курсе, какие погодные условия в Санкт-Петербурге, какова ситуация в Москве», – отметил Воробьев.