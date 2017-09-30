Украинская певица снялась для журнала Playboy
2017-08-01 21:38
Украинская певица снялась для журнала Playboy
В фотосете для мужского журнала украинская артистка Kira Shine воплотила пикантный образ королевы пустыни.
Украинская певица Kira Shine позировала в откровенных образах для мужского глянца Playboy июль-август, передает Rus.Media.
Девушка предстала в образе королевы пустыни. Съемка проходила в Дубае.
Снимками пышногрудая красотка поделилась в своем Instagram.
Продюсер ярких съемок для журнала Playboy Екатерина Малая рассказала о главную идею фотосессии Киры:
“Концепция заключалась в том, чтобы максимально подчеркнуть красоту женского тела и натуральность. Кстати, именно эти качества являются ключевыми в тенденциях фотосъемок и подборе героинь, которых можно увидеть на глянцевых страницах журнала Playboy Украина. В этой съемке хотелось раскрыть тему девушки, находится наедине с природой и показать ее чувственный образ. Думаю, те, кто увидит на страницах глянца эту фотосессию, обязательно ее оценят, не зря мы стараемся делать каждую съемку лучше предыдущей“.