Украинская певица показала фото с актером который угрожает нацбезопасности Украины

despravda | 26.09.2017 | Социум | Комментариев нет

2017-09-23 11:55

Украинская певица показала фото с актером который угрожает нацбезопасности Украины
Алина Гросу в Москве сфотографировалась с голливудским актером Стивеном Сигалом.

На днях сын одного из богатейших людей России Эмин Агаларов, известный как певец Emin, открыл новое заведение в Москве, передает Rus.Media.

На вечеринку он пригласил Алину Гросу, а также запрещенного в Украине голливудского актера Стивена Сигала.

Совместным фото с Эмином, его сыновьями и Сигалом Гросу поделилась в Instagram, сообщив, что ее “вечер прошел сказочно“.

Среди других гостей на вечеринке отметились певец Николай Басков с невестой Викторией Лопыревой, Наталья Чистякова-Ионова, Валерия и Иосиф Пригожин, Татьяна Навка, Евгений Плющенко и другие звезды московского шоу-бизнесовой тусовки.

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