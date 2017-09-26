Украинская певица показала фото с актером который угрожает нацбезопасности Украины
2017-09-23 11:55
Украинская певица показала фото с актером который угрожает нацбезопасности Украины
Алина Гросу в Москве сфотографировалась с голливудским актером Стивеном Сигалом.
На днях сын одного из богатейших людей России Эмин Агаларов, известный как певец Emin, открыл новое заведение в Москве, передает Rus.Media.
На вечеринку он пригласил Алину Гросу, а также запрещенного в Украине голливудского актера Стивена Сигала.
Совместным фото с Эмином, его сыновьями и Сигалом Гросу поделилась в Instagram, сообщив, что ее “вечер прошел сказочно“.
Среди других гостей на вечеринке отметились певец Николай Басков с невестой Викторией Лопыревой, Наталья Чистякова-Ионова, Валерия и Иосиф Пригожин, Татьяна Навка, Евгений Плющенко и другие звезды московского шоу-бизнесовой тусовки.