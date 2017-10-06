Украинская коммунистка-миллионерша вышла замуж за мужчину в юбке

despravda | 06.10.2017 | Экономика | Комментариев нет

2017-10-06 08:34

Украинская коммунистка-миллионерша вышла замуж за мужчину в юбке
Мужем миллионерши оказался шотландец, поэтому и свадьба была в Шотландии.

 

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44-летняя бывшая депутат от Коммунистической партии Оксана Калетник вышла замуж во второй раз, передает Rus.Media.

Мужем миллионерши оказался шотландец, поэтому и свадьба была в Шотландии.

Фотографиями с события Оксана поделилась в Facebook.

“Никогда не думала, что когда-нибудь мне придется выбирать между своей Родиной и чужими странами… Три революции не заставили меня уехать из родного дома… Но, как говорят “никогда не говори никогда”. Я встретила свою судьбу далеко в Шотландии на берегу Северного моря. Теперь у каждого из нас две страны в сердце”, – написала экс-депутат.

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Как известно, Калетник уже была замужем за бизнесменом Дмитрием Єлмановим. У нее есть дочь, которая учится в Лондоне.

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