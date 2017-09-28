Украиночки которые появлялись на обложках Playboy (фото)
28.09.2017 | Социум | Комментариев нет|
2017-09-28 18:51
Украиночки которые появлялись на обложках Playboy (фото)
В четверг, 28 сентября, скончался основатель американского эротического журнала для мужчин Playboy Хью Хефнер.
Смерть Хью Хефнера является концом целой эротической “эпохи“, передает Rus.Media. Журнал Playboy был создан еще в 1953 году и за эти годы стал классикой мужского глянца.
За время своего существования обложки издания украшали самые красивые и популярные девушки, в числе которых были и украинки.
За 64 года журнал Playboy открыл миру многих моделей, которые вскоре становились эталоном красоты и мечтой всех мужчин.
В память о Хью Хефнере редакция Ivona решила напомнить вам о самых ярких украинок, которые украшали обложки Playboy: