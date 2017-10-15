Украинку, которая стала соучастником резонансного ДТП на Доминикане отпустили
2017-10-14 16:47
Украинку, которая стала соучастником резонансного ДТП на Доминикане отпустили
Украинку Иванну Боярчук, которая была за рулем машины, из которой и вылезла полуголая россиянка, которая разбила себе голову о дорожный знак, признали невиновной в смерти подруги.
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Журналист из Доминиканы Элина утверждает, что смертельные аварии с нетрезвыми русскоговорящими людьми в этой стране – обычное дело. “Законы Доминиканы очень лояльно относятся к тем, кто выпил за рулем”, – говорит она. Была навеселе Иванна, доподлинно неизвестно, однако ее доставили в отделение полиции, провели экспертизы и экстренное заседание расследования. Девушку подозревали в непреднамеренном убийстве, но оправдали. “Она не виновата в трагедии, как водитель, она не совершила противоправных действий. Подруга погибла по собственной неосторожности”, – говорит Элина Сергачева.
Это подтверждает и почетный консул Украины Андреа Біамонті. “Иванну признали невиновным. Она свободна и в любой момент может покинуть страну”, – сообщил он. Из суда украинка вернулась в отель, однако покидала страну, не известно даже консулу – он не может с ней связаться. В отеле отказываются предоставлять любую информацию о Иванну. Что будет с телом погибшей россиянки тоже пока неизвестно – ее семья якобы заявила, что денег на транспортировку у них нет.
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