Украинка возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ
2017-10-09 19:39
Украинка возглавила один из ключевых комитетов ПАСЕ
Народного депутата из фракции “Самопомощь” Елена Сотник избран председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы,
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Народного депутата из фракции “Самопомощь” Елена Сотник избран председателем юридического комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы, передает Rus.Media.
Об этом сообщила в Facebook представитель украинской делегации в ассамблее, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
“Нашу коллегу Елену Сотник избрана председателем одного из ключевых комитетов ПАСЕ – юридического”, – написала она.
По словам Геращенко, впервые в истории ПАСЕ сразу двое членов украинской делегации возглавляют ее комитеты: нардеп от БПП Владимир Арьев является председателем комитета свободы слова, а теперь еще и Елена Сотник начала руководить юркомом.