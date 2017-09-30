Украинка везла в Россию интересную белье
2017-09-14 21:59
Украинка везла в Россию интересную белье
Умная женщина спрятала в косметичке и бюстгальтере «травку».
Накануне в пункте пропуска «Гоптовка», во время таможенного контроля автобуса, следовавшего из Днепра в Москву, служебная собака таможенников Тайсон сработал на личные вещи гражданки Украины, при этом она повторно заявила об отсутствии наркотиков, передает Rus.Media.
Гражданке было предложено пройти в служебное помещение таможенного поста. В ходе осмотра дорожной сумки Тайсон сработал на косметичку и бюстгальтер, где и были обнаружены два свертка с коноплей.
Женщина призналась, что везла «травку» для собственного потребления.
В отношении правонарушителя составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины.