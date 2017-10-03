Украинка получила одну из самых престижных научных премий мира
2017-10-03 17:26
Украинка получила одну из самых престижных научных премий мира
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Украинка Марина Вязовская из Швейцарского федерального технологического института (Лозанна, Швейцария) будет удостоена премии SASTRA Ramanujan Prize 2017 года, сообщают Rus.Media.
Премию индийского университета SASTRA основали в 2005 году и ежегодно присуждается за выдающийся вклад молодых математиков в сферы, на которые повлиял ученый из Индии Сриниваса Рамануджан. Возрастное ограничение на премию установлен на уровне 32 лет, поскольку Рамануджан много достиг такого возраста, отмечают газеты.
По информации, премию будут вручать 21-22 декабря 2017 года на Международной конференции по теории чисел в университете SASTRA в Кумбаконамі, родном городе Рамануджан. Ее размер составляет 10 тысяч долларов. В прошлом лауреатами становились представители самых престижных университетов мира.
Марина Вязовская – одаренный математик, которая сделала вклад в ряд фундаментальных проблем в теории чисел.