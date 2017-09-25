Украинец научил своего пса искать в лесу исключительно белые грибы
2017-09-23 13:34
Украинец научил своего пса искать в лесу исключительно белые грибы
мужу помогает искать лесные деликатесы четвероногий друг,
Земляки удивлялись, Говорили, Николаю Сахневичу везет: всегда возвращается из леса с белыми грибами. Иногда приносит ведро, а то и два. Никто даже не догадывался, что мужу помогает искать лесные деликатесы четвероногий друг, пишет СМИ передает Rus.Media.
Правда ли это? А может, странную историю придумал кто-то из шутников?
…Восемь утра. На лугу за деревней длинный шлейф тумана — тянется аж ген-ген в лес. Николай собирается на охоту — тихое. Осень для этого самая лучшая пора.
“В такие дни дома не сидится, — говорит. — Хочется в лес: и грибы, и воздух, насыщенный фитонцидами хвои, и отдых. Активный. Вот уже приготовил две корзины. Для белых грибов”.
“О, да-да, — киваю головой. — В этом сезоне их хоть косой коси — уродили щедро”.
“Не это важно, – спокойно отвечает с каким-то притворным безразличием. — Для меня каждый сезон — урожайный. Еще не было такой осени, чтобы я остался без белых грибов. Земляки вон ходят в лес каждый день. Накручивают по 10 — 20 километров, а похвастаться могут не всегда. Разве что маслятами или опятами. Я же
на такие грибы даже не смотрю. Беру только белые”.
Слушаю Николая и не могу понять: шутит он или нет. Боровики не растут большими колониями. В основном попадаются подинці или парами — где-где. Попробуй насобирать таких корзина или два. “Запросто, — подмигивает Николай Сахневич, — но есть один секрет: надо иметь такого вот помощника, как у меня”.
Через мгновение возле хозяина появляется здоровенный пес. Трется о ноги, довольно прыгает и машет хвостом. Он уже знает, куда собирается господин. Только Николай вышел за ворота и громко свистнул, Дунай тут как тут. Для него это лучше любой забаву.
“Когда я прочитал о собаках, которых используют для поиска наркотиков или взрывчатки, — объясняет Николай. — Вот и подумал: а почему бы не попробовать выдрессировать собаку на грибы. Например, белые. Собаке безразлично, что искать. Главное — правильно сформировать рефлекс. Как? Повторением упражнений и угощением — это для них стимул. Так и приучил своего Дуная. Теперь его нос реагирует на лесные деликатесы так, что я еле успеваю собирать лесные трофеи. Не верите? Сейчас увидите”.
Заходим в лес. Березы, дубы, сосны, грабы, орешника. На земле — желто-зеленый ковер. Грибов — нет. Во всяком случае, я не вижу. А Николай уже спешит до Дуная. Пес удрал куда-то вперед, потерялся в кустарнике. А теперь вот сидит метров за тридцать от нас и громко лает. Почуял четыре белые грибы. Николая удовлетворенно улыбается и угощает своего помощника кусочком хлеба. Первые трофеи исчезают в корзине, а Дунай уже снова тревожит лесную тишину своим голосом. Чудо да и только.
“Нет, в этом нет ничего удивительного, — возражает Николай. — Можно собирать грибы так, как и все. То есть полагаться на волю случая. Я решил увеличить свои шансы и полагаюсь на чувствительность своего носа собаки. Как видите, удалось”, — улыбается. Действительно, искать грибы с таким помощником немалое удовольствие. Собственно, в тот день нам и искать не приходилось: с этим справлялся Дунай.