Украинцы украли из магазинов товаров на миллиард гривен – СМИ
2017-10-17 08:50
Украинцы украли из магазинов товаров на миллиард гривен – СМИ
Чаще всего кражами грешат те, кто не имеют денег на питание.
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За год украинцы похитили из магазинов розничной торговли товаров на сумму более чем 1 миллиард гривен, передает Rus.Media.
Об этом говорится в статье на “Зеркале недели”.
Автор указывает, что каждый 20-й товар — украден. По его оценкам, примерно 1-1,5% прибыли каждого магазина теряется из-за кражи.
“Молодежь в основном грешит воровством, считая, что таким образом самоутверждается, куражится. Однако воруют не только молодые люди, но и вполне респектабельные граждане. Но чаще всего кражами грешат те, кто не имеют денег на питание”, – говорится в статье.
“Как свидетельствуют данные компании Axis и некоммерческого партнерства представителей розничных сетей, главные причины потерь в ритейле представляют: внутренние кражи — 33,3%, внешние кражи — 32,9%, административные ошибки — 26,1%, мошенничество поставщиков — 7,6%”, – сообщается в тексте.
“В основном воруют дорогие, небольшого размера товары: приборы для бритья, одежду, обувь. Из продуктов — сыр, колбасу, овощи, водку”, – пишет автор.
“Казалось бы, при таких потерях владельцы торговых сетей должны кричать об этой проблеме каждый год. Но не кричат. Более того, держат эти данные под огромным секретом. Почему? Потому что все потери в магазинах учтены в цене товара. Однако, похоже, не только владельцы торговых сетей, но и государство не знает, как действовать в этой ситуации. Или же сознательно не обращает внимание на указанное явление”, – резюмирует автор.