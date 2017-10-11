Украинцы смогут получить удостоверение водителя в ЦНАПах
2017-10-11 15:58
Украинцы смогут получить удостоверение водителя в ЦНАПах
Сегодня, 11 октября, Кабинет Министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития по расширению перечня административных услуг, которые граждане Украины могут получить в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ).
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В первую очередь распоряжение Кабмина упорядочивает действующие нормативно-правовые акты в соответствии с принятым Верховной Радой четырех Законов Украины. Эти законы главным образом направлены на децентрализацию полномочий органов исполнительной власти предоставлять административные услуги , передает Rus.Media.
Таким образом, ЦНАПи теперь смогут:
- выдавать удостоверения водителя (по согласованию местной власти с Министерством внутренних дел);
- государственная регистрация (перерегистрация, снятие с учета) транспортных средств (по согласованию местной власти с Министерством внутренних дел);
- регистрировать акты гражданского состояния (по согласованию местной власти с Министерством юстиции);
- разрешение на применение труда иностранцев (без согласования);
- услуги социальной сферы (по предложению Министра социальной политики Андрея Ревы).
“Призываю органы местной власти как можно скорее позаботиться о том, чтобы в ЦНАПах их региона появились эти услуги. В то же время, надеюсь Министерство юстиции и Министерство внутренних дел беспрепятственно предоставят Центрам всех регионов возможность выдавать эти документы”, – подчеркнул Первый вице-премьер-министр Степан Кубов.
Всего Минэкономразвития рекомендует ЦНАПам предоставлять 106 административных услуг.