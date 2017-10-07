Украинцы продали свежее «мясо» с трупом

despravda | 07.10.2017 | Новости | Комментариев нет

2017-10-07 19:02

Украинцы продали свежее «мясо» с трупом
Ужас, а не покупка.

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В городе Ужгород продается мясо с трупом мыши, передает Rus.Media

В одном из мясных павильонов на рынке «Краснодонцев» местная жительница решила купить себе продуктов. Как оказалось, в купленном мясе находился труп мыши. Фотографиями мерзкой покупки женщина поделилась на своей странице в Facebook.

Жительница Ужгорода рассказала, что сразу после обнаружения такого «подарка» обратилась к продавцам. Они сначала отрицали вероятность такого случая, а потом, по словам женщины, пытались вырвать пакет, в котором было мясо с дохлой мышью.

Покупатель возмущается, что в санэпидемстанции отказались принять ее заявление об этом ужасный случай, мотивируя отменой какого-то закона.

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